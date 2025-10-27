Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:30

Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей

Блогер Митрошина подала иск к своим экс-юристам на 68,6 млн рублей

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Известная блогер Александра Митрошина подала судебный иск против своих бывших представителей, сообщил Telegram-канал «112». Общая сумма требований к адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой достигает 68,6 млн рублей.

По утверждению Митрошиной, ее вводили в заблуждение насчет возможных проблем с налоговыми органами. Предполагается, что юристы намеренно запугивали ее для того, чтобы предложить дорогостоящие услуги по решению этих мнимых сложностей.

Среди уплаченных услуг значатся экстраординарные по стоимости работы, включая защиту от блокировки счетов за 41 млн рублей. Кроме того, за оформление гражданства Вануату и исключение из черного списка с инфлюенсера взяли еще 17,4 млн рублей.

Теперь блогер требует через суд вернуть все перечисленные средства в полном объеме. По данным источника канала, перенесенный стресс от данной ситуации также негативно отразился на состоянии здоровья Митрошиной.

Ранее сообщалось, что все активы Митрошиной подлежат обязательной идентификации и последующей продаже с торгов после признания ее банкротом. Как отметила адвокат Макка Салигова, заявление о банкротстве стало ожидаемым решением в текущей ситуации.

