Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве Адвокат Салигова: имущество Митрошиной выставят на торги после банкротства

Все активы блогера Александры Митрошиной подлежат обязательной идентификации и последующей продаже с торгов после признания ее банкротом, заявила в беседе с сайтом «Страсти» адвокат Макка Салигова. По ее словам, заявление о банкротстве стало ожидаемым решением в текущей ситуации.

Как пояснила юрист, налоговая действует проактивно для предотвращения возможных попыток сокрытия капитала. Финансовый управляющий получит законные полномочия для тщательного аудита всех банковских счетов и транзакций блогера, параллельно с этим на нее накладываются предусмотренные законом ограничения.

Налоговая не стала ждать, пока уголовный процесс завершится и будет вынесен приговор. Она инициировала отдельную процедуру, чтобы начать работу по возврату средств уже сейчас, — сказала Салигова.

Адвокат отметила, что заявление ФНС инициирует процедуру детального анализа финансовой деятельности Митрошиной. Предполагается, что она была организована с использованием противоправных финансовых операций.

Ранее сообщалось, что Митрошина подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. До этого интернет-знаменитости предъявили обвинения в отмывании 127 млн рублей и заключили под домашний арест.