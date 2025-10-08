Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 16:33

Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве

Адвокат Салигова: имущество Митрошиной выставят на торги после банкротства

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Все активы блогера Александры Митрошиной подлежат обязательной идентификации и последующей продаже с торгов после признания ее банкротом, заявила в беседе с сайтом «Страсти» адвокат Макка Салигова. По ее словам, заявление о банкротстве стало ожидаемым решением в текущей ситуации.

Как пояснила юрист, налоговая действует проактивно для предотвращения возможных попыток сокрытия капитала. Финансовый управляющий получит законные полномочия для тщательного аудита всех банковских счетов и транзакций блогера, параллельно с этим на нее накладываются предусмотренные законом ограничения.

Налоговая не стала ждать, пока уголовный процесс завершится и будет вынесен приговор. Она инициировала отдельную процедуру, чтобы начать работу по возврату средств уже сейчас, — сказала Салигова.

Адвокат отметила, что заявление ФНС инициирует процедуру детального анализа финансовой деятельности Митрошиной. Предполагается, что она была организована с использованием противоправных финансовых операций.

Ранее сообщалось, что Митрошина подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. До этого интернет-знаменитости предъявили обвинения в отмывании 127 млн рублей и заключили под домашний арест.

