03 ноября 2025 в 16:39

«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства

Актриса Дудина назвала волшебными первые 20 дней после рождения ребенка

Елена Дудина Елена Дудина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Дудина рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о первом периоде материнства после рождения сына. Звезда поделилась в своем личном блоге трогательными подробностями о первых 20 днях жизни ребенка, назвав это время волшебным.

Сегодня нам 20 дней. 20 дней улыбок и тепла. 20 дней тихого посапывания у груди, смешанного с нашим дыханием. 20 дней разглядывания крошечных пальчиков, каждый из которых — совершенство, — отметила артистка.

Ранее комик Нурлан Сабуров в шоу «Что было дальше?» не стал опровергать информацию о наличии у него третьего ребенка. Когда его коллега Эмир Кашоков начал шутить о том, что Сабуров передает свой просторный дом супруге и трем детям, артист отреагировал смехом, избегая как подтверждения, так и отрицания этих сведений.

Кроме того, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала трогательное поздравление своему семимесячному сыну в социальной сети. В своем посте она поделилась размышлениями о материнских буднях, призналась в любви к ребенку и дополнила текст милыми семейными фотографиями.

актрисы
дети
материнство
новорожденные
младенцы
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
