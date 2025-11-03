Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли Глава МО Бельгии Франкен заверил, что не угрожал уничтожить Москву

Министр обороны Бельгии Тео Франкен опроверг информацию о своих угрозах в адрес Москвы. В интервью телерадиокомпании RTBF чиновник призвал ознакомиться с полной версией его беседы для издания Humo, фрагменты которой в свое время опубликовала газета De Morgen. По словам Франкена, журналист спрашивал его о возможном применении Россией ядерного оружия против бельгийской столицы. Министр выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не станет предпринимать такие действия.

Газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо. <...> De Morgen в заголовке пишет: «Тео Франкен: если Путин нападет на нас, мы сотрем Москву с лица земли». Я этого не говорил, это крайне несправедливо, — указал чиновник.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен уже пояснял свои предыдущие высказывания о России. Он заявил, что они касались исключительно оборонительного принципа НАТО, а не угрозы военного конфликта с Москвой.

До этого западные СМИ охарактеризовали слова бельгийского министра как вызывающие жалость. Аналитики издания сравнили намерения «стереть Москву с карты мира» с жалкими попытками карлика запугать великана. Журналисты предположили, что Франкен мог вдохновиться образом полководца Александра Македонского.