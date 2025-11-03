Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 16:47

Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли

Глава МО Бельгии Франкен заверил, что не угрожал уничтожить Москву

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Бельгии Тео Франкен опроверг информацию о своих угрозах в адрес Москвы. В интервью телерадиокомпании RTBF чиновник призвал ознакомиться с полной версией его беседы для издания Humo, фрагменты которой в свое время опубликовала газета De Morgen. По словам Франкена, журналист спрашивал его о возможном применении Россией ядерного оружия против бельгийской столицы. Министр выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не станет предпринимать такие действия.

Газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо. <...> De Morgen в заголовке пишет: «Тео Франкен: если Путин нападет на нас, мы сотрем Москву с лица земли». Я этого не говорил, это крайне несправедливо, — указал чиновник.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен уже пояснял свои предыдущие высказывания о России. Он заявил, что они касались исключительно оборонительного принципа НАТО, а не угрозы военного конфликта с Москвой.

До этого западные СМИ охарактеризовали слова бельгийского министра как вызывающие жалость. Аналитики издания сравнили намерения «стереть Москву с карты мира» с жалкими попытками карлика запугать великана. Журналисты предположили, что Франкен мог вдохновиться образом полководца Александра Македонского.

Бельгия
Европа
Москва
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области из-за электросамоката загорелась квартира
Появились кадры с места массового ДТП в Москве, где пострадал ребенок
В США бьют тревогу из-за комбинации «Хабаровска» и «Посейдона»
«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына
Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин
Как оплатить и не переплатить? Инструкция для оштрафованных в Воронеже
Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Названы последствия ударов «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой
Женщина заказала лекарства, а получила коробку с отрубленными пальцами
В Турции погиб российский парапланерист
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики
В ГД назвали способ ускорить процесс мирного урегулирования на Украине
Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа начать боевые действия
В Германии призвали протестовать против ядерных испытаний
Отец Маска назвал лучший город во всем мире
Провокационная надпись о Лувре засветилась на небоскребе в Екатеринбурге
На Западе дали один совет Украине для сохранения нации
Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске»
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.