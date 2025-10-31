В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России Slovo: угрозы министра обороны Бельгии Франкена в адрес Москвы вызывают жалость

Угрозы главы Минобороны Бельгии Тео Франкена в адрес России вызывают жалость, пишет издание Slovo. По мнению аналитиков, намерения «стереть Москву с карты мира» похожи на жалкие угрозы карлика великану.

Вряд ли в политике и в международных отношениях можно найти что-то столь же жалкое и смешное, как угрозы карлика великану силой, — пишет автор статьи.

Журналисты предположили, что Франкен мог увидеть сон, в котором он был полководцем Александром Македонским. Эксперты полагают, что министр осмелел и пригрозил стереть Москву с лица Земли с помощью НАТО. Вера Франкена в силу и поддержку военного блока иллюзорна, считают аналитики. По их мнению, это подтверждает ограниченность его опыта и исторического кругозора.

Ранее министр обороны Бельгии объяснил слова в адрес России. Франкен заявил, что его заявление касалось принципа обороны НАТО, а не угрозы конфликта с Москвой. Министр поспешил оправдаться за свое скандальное высказывание, отметив, что военный блок не стремится к противостоянию с Россией.