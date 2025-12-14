Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 14:33

Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»

Инфекционист Поздняков: для гонконгского гриппа характерен мучительный кашель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Клиническая картина распространяющегося в России гонконгского гриппа соответствует классическому гриппу, заявил инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, которые передает издание «Таганрогская правда», для штамма Н3N2 характерны острое начало с температурой тела выше 39 градусов, выраженная интоксикация, головная и мышечная боли. А к концу первых суток обычно присоединяется мучительный кашель.

На фоне благоприятных погодных условий — температур в диапазоне от +10 до -10 градусов — низкий процент вакцинации способствует дальнейшему распространению этой летучей и заразной инфекции, — подчеркнул врач.

В текущей ситуации Поздняков посоветовал по возможности избегать мест скопления людей и изолировать заболевших членов семьи. Важными мерами профилактики специалист также назвал проветривание, увлажнение помещений и ношение масок.

Ранее врач Сергей Вознесенский выразил мнение, что распространение гонконгского гриппа в России продолжится до конца года. По его словам, процесс прекратится только благодаря длинным новогодним праздникам, когда люди перестанут ходить на работу и на учебу.

заболевания
грипп
симптомы
здоровье
врачи
