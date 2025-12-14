Украинцы массово сдаются на одном из направлений ТАСС: бойцы ВСУ массово сдаются в плен у Гуляйполя из-за заградотрядов

Бойцы ВСУ сдаются в плен ВС РФ возле Гуляйполя Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах. Как передает ТАСС, украинские военнослужащие боятся заградотрядов, которые стреляют по ним при попытке покинуть позиции.

Бойцы с мест отмечают, что большое количество украинцев добровольно складывают оружие из-за низкого морально-психологического состояния на фоне высоких потерь ВСУ, слухов о заградотрядах, а также бесперспективности обороны Гуляйполя, — заявили российские силовики.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подвалы домов в Гуляйполе переполнены ранеными украинскими бойцами, многие из которых умирают из-за отсутствия медицинской помощи. По его словам, командиры ВСУ жалуются на проблемы с эвакуацией и нехватку мест для пострадавших. В Минобороны эту информацию не комментировали.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки «Восток» уничтожил укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе. В Минобороны добавили, что были разрушены места размещения украинских военных и их опорные пункты вместе с живой силой.