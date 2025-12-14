Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 14:42

Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию

Захарова: визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию прорабатывается

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Иран и Россия прорабатывают вопрос возможного визита министра иностранных дел арабского государства Аббаса Аракчи в Москву, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре ТАСС. Таким образом она подтвердила информацию о том, что глава иранской дипломатии может посетить Россию на следующей неделе.

Прорабатывается, — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не встретится на текущей неделе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, рабочее расписание главы государства еще верстается. 7 декабря стало известно о визите Аракчи в Москву и Минск в ближайшее время.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает проект резолюции западных государств по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ как провокационную акцию. Она отметила, что данная инициатива наносит серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства. Захарова напомнила, что действие Совместного всеобъемлющего плана действий завершилось 18 октября и все международные ограничения в отношении Тегерана утратили силу.

