Песков рассказал, встретится ли Путин с главой МИД Ирана на текущей неделе Песков: Путин не встретится на текущей неделе с главой МИД Ирана Аракчи

Президент РФ Владимир Путин не встретится на текущей неделе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, рабочее расписание главы государства еще верстается. 7 декабря стало известно о визите Аракчи в Москву и Минск в ближайшее время.

На этой неделе таких планов нет и нет такой возможности, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает проект резолюции западных государств по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ как провокационную акцию. Она отметила, что данная инициатива наносит серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства. Захарова напомнила, что действие Совместного всеобъемлющего плана действий завершилось 18 октября и все международные ограничения в отношении Тегерана утратили силу.

До этого стало известно, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Исламской республики в Москве Казем Джалали добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.