ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:38

Песков рассказал, встретится ли Путин с главой МИД Ирана на текущей неделе

Песков: Путин не встретится на текущей неделе с главой МИД Ирана Аракчи

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин не встретится на текущей неделе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, рабочее расписание главы государства еще верстается. 7 декабря стало известно о визите Аракчи в Москву и Минск в ближайшее время.

На этой неделе таких планов нет и нет такой возможности, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает проект резолюции западных государств по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ как провокационную акцию. Она отметила, что данная инициатива наносит серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства. Захарова напомнила, что действие Совместного всеобъемлющего плана действий завершилось 18 октября и все международные ограничения в отношении Тегерана утратили силу.

До этого стало известно, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Исламской республики в Москве Казем Джалали добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Иран
Аббас Аракчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции
Трамп раскрыл усилия Евросоюза в урегулировании на Украине
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.