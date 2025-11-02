Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:50

Умер оператор «Терминатора»

Скончался оператор фильма «Терминатор» Гринберг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кинооператор Адам Гринберг умер в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни, сообщила израильскому изданию Ynet его дочь Нета. Он известен работой над фильмами «Терминатор» и «Привидение», был номинирован на премию «Оскар».

Мой отец оставил после себя огромный след и пустоту не только в кинематографе, но и в семье. Он оставил нас, но мы его не забудем, — сказала она.

Гринберг родился в Кракове (Польша), вырос в Тель-Авиве и начал свою карьеру в кино в Израиле. В 1980 году его пригласили поучаствовать в съемках фильма режиссера Сэмюэля Фуллера «Большая красная единица». Эта масштабная военная лента стала стартом его карьеры в крупнейших голливудских студиях.

Ранее в Москве на 67-м году жизни скончался режиссер, актер и продюсер Анатолий Паников. Прощание прошло 19 октября в Тюмени. Паников известен ролями в сериалах «След», «Глухарь» и «Час Волкова».

До этого в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни скончался американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта во франшизе «Голый пистолет». Он был одним из двух актеров, появившихся во всех проектах франшизы — от сериала «Полицейский отряд!» до трех полнометражных фильмов.

