03 ноября 2025 в 16:53

Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900

При землетрясении в Афганистане пострадали 850 человек и погибли 27

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере 850 человек получили травмы в результате мощного землетрясения на севере Афганистана, сообщил местный новостной портал Tolo news со ссылкой на директора регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи. Кроме того, погибли 27 человек.

Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными, — заявила Балхи.

ВОЗ также направила в пострадавшие от землетрясения районы команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов. Они работают в тесном контакте с местными властями. В организации предупредили, что по мере продолжения спасательных операций число жертв может увеличиться.

По данным телеканала CNN, в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Изначально сообщалось, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере четыре человека. Представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид подтвердил смерть людей и сообщил о многочисленных пострадавших.

