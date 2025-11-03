Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Число пострадавших от землетрясения в Афганистане достигло нескольких сотен

При землетрясении в Афганистане пострадали минимум 320 человек и погибли еще 20

Фото: Sayed Mominzadah/Xinhua/Global Look Press

Мощное землетрясение на севере Афганистана унесло жизни по меньшей мере 20 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Кроме того, как минимум 320 человек получили травмы.

По данным телеканала CNN, в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Изначально сообщалось, что результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере четыре человека. Представитель губернатора провинции Балх Хаджи Заид подтвердил смерть людей и сообщил о многочисленных пострадавших.

В результате землетрясения была частично разрушена всемирно известная Голубая мечеть в городе Мазари-Шариф в северной провинции Балх в Афганистане, известная также как «мавзолей Али» или «святыня Хазрат Али». При этом внутренние части купола и основные колонны не получили видимых повреждений.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у юго-восточного побережья Камчатки. Местные жители ощутили толчки силой до 4 баллов. При этом угроза цунами не объявлялась.

