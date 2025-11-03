Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 16:30

Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников

Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобилистам столицы Черноземья доступны различные форматы размещения машин: от платных зон до участков, где не нужно вносить оплату. Понимание правил стоянки, действующих расценок и категорий граждан, которым предоставляются послабления, делает жизнь водителей проще и комфортнее.

Где можно оставить машину без оплаты

Городские власти предусмотрели временные промежутки, когда любой автовладелец может разместить транспорт безвозмездно. Платные зоны функционируют по будням с восьми утра до семи вечера, остальное время — ночные часы, субботы, воскресенья и праздники — стоянка доступна всем без внесения средств.

Расценки на платных стоянках

Час размещения автомобиля в центральных районах обходится в 40 рублей независимо от конкретной зоны. Система оплаты работает посессионно: если вы оставляете машину на 90 минут, потребуется внести плату за два полных часа. Жителям, чей адрес прописки находится в зоне действия платных парковок, администрация предлагает годовые разрешения всего за 1800 рублей на одну машину.

Парковки в Воронеже: льготы и получатели преференций

Парковки в Воронеже: льготы распространяются на обширный перечень категорий населения. Семьи, воспитывающие трех и более детей: преференция действует на одну машину, зарегистрированную на родителя или законного представителя.
Участники военных операций, имеющие регистрацию в городе или регионе, также пользуются правом бесплатного размещения транспорта. В эту группу входят военнослужащие специальной военной операции и члены их семей. Инвалиды Великой Отечественной войны, пострадавшие в боевых операциях и ветераны ВОВ получают освобождение от платы при наличии оформленного документа.

Владельцы электрических автомобилей с воронежской регистрацией не вносят средства за стоянку. Граждане с почетным званием города Воронежа и обладатели памятного знака «Воронеж — город воинской славы» включены в перечень льготников.

Процедура оформления преференций

Чтобы получить льготное разрешение на парковку, следует, например, посетить ближайший центр «Мои документы». Альтернативные способы — подача через интернет-портал государственных услуг или отправка документов почтой. Большинство льготных документов действительны в течение двух лет.

Ранее мы рассказывали, как правильно прикурить машину зимой.

советы
льготы
автомобили
парковки
оплата
Воронеж
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.