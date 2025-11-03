Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников

Автомобилистам столицы Черноземья доступны различные форматы размещения машин: от платных зон до участков, где не нужно вносить оплату. Понимание правил стоянки, действующих расценок и категорий граждан, которым предоставляются послабления, делает жизнь водителей проще и комфортнее.

Где можно оставить машину без оплаты

Городские власти предусмотрели временные промежутки, когда любой автовладелец может разместить транспорт безвозмездно. Платные зоны функционируют по будням с восьми утра до семи вечера, остальное время — ночные часы, субботы, воскресенья и праздники — стоянка доступна всем без внесения средств.

Расценки на платных стоянках

Час размещения автомобиля в центральных районах обходится в 40 рублей независимо от конкретной зоны. Система оплаты работает посессионно: если вы оставляете машину на 90 минут, потребуется внести плату за два полных часа. Жителям, чей адрес прописки находится в зоне действия платных парковок, администрация предлагает годовые разрешения всего за 1800 рублей на одну машину.

Парковки в Воронеже: льготы и получатели преференций

Парковки в Воронеже: льготы распространяются на обширный перечень категорий населения. Семьи, воспитывающие трех и более детей: преференция действует на одну машину, зарегистрированную на родителя или законного представителя.

Участники военных операций, имеющие регистрацию в городе или регионе, также пользуются правом бесплатного размещения транспорта. В эту группу входят военнослужащие специальной военной операции и члены их семей. Инвалиды Великой Отечественной войны, пострадавшие в боевых операциях и ветераны ВОВ получают освобождение от платы при наличии оформленного документа.

Владельцы электрических автомобилей с воронежской регистрацией не вносят средства за стоянку. Граждане с почетным званием города Воронежа и обладатели памятного знака «Воронеж — город воинской славы» включены в перечень льготников.

Процедура оформления преференций

Чтобы получить льготное разрешение на парковку, следует, например, посетить ближайший центр «Мои документы». Альтернативные способы — подача через интернет-портал государственных услуг или отправка документов почтой. Большинство льготных документов действительны в течение двух лет.

