03 декабря 2025 в 17:29

В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью

Депутат Алтухов: принципиальность РФ заставляет Запад считаться с реальностью

Российская делегация на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта жестко отстаивает национальные интересы, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его мнению, это сила Москвы, с которой приходится считаться Вашингтону.

Российская делегация четко и недвусмысленно отстаивает ключевые национальные интересы. Владимир Путин открыто высказал критику по ряду неприемлемых для нас американских предложений. Эта принципиальность — не слабость, а сила, которая заставляет партнеров считаться с реальностью. <…> Пространство для маневров у киевского режима сужается, — пояснил он.

В ночь на среду, 3 декабря, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Главной темой переговоров, которые длились около пяти часов, стало урегулирование конфликта на Украине.

Позже лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что для подписания мирного соглашения Украине придется выполнить ряд условий. В их числе — отказ от насильственной «украинизации» исконно русских городов.

