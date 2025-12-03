Знаменитая певица отказалась фотографироваться на Android фаната

На концерте в Лиме певица Дуа Липа отказалась делать селфи на смартфон одного из фанатов, когда заметила, что это Android. Ситуация вызвала волну обсуждений среди пользователей Instagram (деятельность в РФ запрещена) и TikTok.

На опубликованных в Сети кадрах заметно, как Липа берет Android, но почти сразу возвращает его владельцу. После этого без колебаний певица принимает iPhone от другого фаната и записывает видео.

Комментаторы предположили, что Липа могла случайно заблокировать устройство или просто не разобраться в интерфейсе, чтобы сделать фото. Однако наиболее популярна версия о возможных ограничениях, связанных с ее отношениями с Apple: артистка давно сотрудничает с компанией и первой получила оранжевый iPhone 17 Pro, на который сняла проморолик к своему туру.

Ранее Липа получила гражданство частично признанного Косово на церемонии в Приштине с участием президента Вьосы Османи. Артистка отметила, что это событие символически воссоединило две стороны ее идентичности. Она также призналась в любви к стране, значимой для ее семьи.