Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 16:43

Британская певица похвасталась паспортом частично признанного государства

Певица Дуа Липа стала гражданкой Косово

Дуа Липа Дуа Липа Фото: Ron Adar/Global Look Press

Певица Дуа Липа получила гражданство частично признанного Косово, передает BBC. Церемония вручения паспорта прошла в Приштине, где присутствовали президент республики Вьоса Османи и британский посол Джонатан Харгривс.

После получения документа артистка призналась, что после этого события она почувствовала, будто ее две стороны воссоединились. Также Липа отметила, что любит Косово, так как эта страна много значит для ее близких.

Дуа Липа родилась в Великобритании в семье иммигрантов из Косово. В 14 лет она начала публиковать свои песни на YouTube, а спустя три года выпустила дебютный альбом.

Ранее боец Джефф Монсон заявил, что считает предателями тех российских спортсменов, которые меняют гражданство в сложное для страны время. По его словам, такие атлеты должны помнить, что именно Россия дала им путь в спорт, тренеров, соперников и победы. Сам Монсон отказался от гражданства США ради жизни в России и подчеркнул, что не намерен уезжать. Он добавил, что переезд из страны сейчас нельзя оправдать ни санкциями, ни внешним давлением.

гражданство
паспорта
Косово
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
«Он наконец-то мой!»: звезда REFLEX купила вертолет
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.