Певица Дуа Липа получила гражданство частично признанного Косово, передает BBC. Церемония вручения паспорта прошла в Приштине, где присутствовали президент республики Вьоса Османи и британский посол Джонатан Харгривс.

После получения документа артистка призналась, что после этого события она почувствовала, будто ее две стороны воссоединились. Также Липа отметила, что любит Косово, так как эта страна много значит для ее близких.

Дуа Липа родилась в Великобритании в семье иммигрантов из Косово. В 14 лет она начала публиковать свои песни на YouTube, а спустя три года выпустила дебютный альбом.

Ранее боец Джефф Монсон заявил, что считает предателями тех российских спортсменов, которые меняют гражданство в сложное для страны время. По его словам, такие атлеты должны помнить, что именно Россия дала им путь в спорт, тренеров, соперников и победы. Сам Монсон отказался от гражданства США ради жизни в России и подчеркнул, что не намерен уезжать. Он добавил, что переезд из страны сейчас нельзя оправдать ни санкциями, ни внешним давлением.