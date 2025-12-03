Стало известно, пострадали ли россияне от циклона «Дитва» на Шри-Ланке МИД: россияне не пострадали от циклона «Дитва» на Шри-Ланке

Граждан России нет среди пострадавших от циклона «Дитва» на Шри-Ланке, сообщили в МИД РФ со ссылкой на российскую дипмиссию в Коломбо. В министерстве отметили, что постепенно ситуация в стране нормализуется, уже в нормальном режиме функционируют курортная инфраструктура и аэропорты. Тем не менее МИД призывает россиян на Шри-Ланке соблюдать осторожность.

По данным посольства России в Коломбо, российские граждане в результате стихийного бедствия не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи. В МЧС прорабатывают вопрос о ее отправке.

До этого сообщалось, что 123 человека стали жертвами тропического циклона «Дитва». Пропавшими без вести признаны еще 130 человек. Из-за последствий циклона в общей сложности пострадали 373 тыс. человек. Еще 43 тыс. человек пришлось расселить во временные центры проживания.

Кроме того, не менее 174 человек стали жертвами сильного наводнения на индонезийском острове Суматра. При этом 79 местных жителей считаются пропавшими без вести. Также тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома.