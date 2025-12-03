Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:48

Свидание с новым знакомым обернулось для россиянки кровавым разбоем

Москвичка отправилась на свидание с новым знакомым и стала жертвой нападения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве женщина отправилась на свидание с новым знакомым из интернета и стала жертвой жестокого нападения, сообщает Telegram-канал «Агентство „Москва“». Мужчина набросился на гостью, заставил ее связать саму себя, после чего несколько раз ударил ножом в шею. Закончив издевательства, он перевел себе через телефон жертвы 100 тысяч рублей.

Пострадавшей оказалась 38-летняя жительница Москвы. Общение с новым знакомым из интернета продлилось несколько недель. В конце концов женщина согласилась приехать к мужчине в гости. Он встретил жертву у порога и затащил ее в квартиру, где напал на нее и ограбил. После этого он скрылся с места происшествия.

Женщина чудом выжила и смогла при помощи соседей вызвать полицию и скорую помощь. Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого, изучив записи с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Подмосковья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбойном нападении.

Ранее в Новосибирске курьер напал на женщину 1954 года рождения. В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как мужчина догоняет пенсионерку в подземном переходе и наносит ей удар ногой по голове. От полученного удара женщина упала на плитку. Мужчину задержали. По данным источников, в момент совершения преступления он был в измененном состоянии.

Москва
Подмосковье
нападения
разбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.