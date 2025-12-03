Свидание с новым знакомым обернулось для россиянки кровавым разбоем Москвичка отправилась на свидание с новым знакомым и стала жертвой нападения

В Москве женщина отправилась на свидание с новым знакомым из интернета и стала жертвой жестокого нападения, сообщает Telegram-канал «Агентство „Москва“». Мужчина набросился на гостью, заставил ее связать саму себя, после чего несколько раз ударил ножом в шею. Закончив издевательства, он перевел себе через телефон жертвы 100 тысяч рублей.

Пострадавшей оказалась 38-летняя жительница Москвы. Общение с новым знакомым из интернета продлилось несколько недель. В конце концов женщина согласилась приехать к мужчине в гости. Он встретил жертву у порога и затащил ее в квартиру, где напал на нее и ограбил. После этого он скрылся с места происшествия.

Женщина чудом выжила и смогла при помощи соседей вызвать полицию и скорую помощь. Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого, изучив записи с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Подмосковья. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбойном нападении.

