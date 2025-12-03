Сбой зафиксировали в работе приложения популярного фастфуда

Проблемы в работе приложения сети ресторанов быстрого питания «Ростикс» наблюдаются в среду, 3 декабря, сообщает «Сбой.рф». По данным портала, за последние 15 минут поступило минимум 83 жалобы.

Отмечается, что 50% сообщений о неполадках поступило из Санкт-Петербурга и столько же из Москвы. Данные представлены за последние шесть часов по состоянию на 17:30 мск. На сайте говорится, что проблемы могут возникать в связи с аварией или техническим сбоем. Подробности пользователи могут получить по официальным контактам приложений.

До этого проблемы наблюдались в работе мессенджера WhatsApp. За час днем поступило 100 жалоб пользователей. При этом больше всего претензий появилось у москвичей — 33%. Второе место заняла Новосибирская область, а третье — Краснодарский край.

Ранее в работе мессенджера Telegram произошел сбой, в ходе которого пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений, общим функционалом и личным кабинетом. У некоторых не загружались медиафайлы в мессенджере. Сбои наблюдались утром в среду, 3 декабря.