03 ноября 2025 в 13:17

Скончался автор закона об общественном контроле

Умер бывший депутат Госдумы и правозащитник Валерий Борщев

Валерий Борщев Валерий Борщев Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Умер бывший депутат Госдумы, правозащитник и инициатор закона об общественном контроле Валерий Борщев, сообщила член Совета при президенте России по правам (СПЧ) человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале. Политик скончался в возрасте 81 года после долгой болезни.

Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал. Но был активен. <...> Пытался помочь разным людям, попавшим в беду, — написала Меркачева.

Валерий Борщев родился в 1943 году в Тамбовской области. После окончания факультета журналистики МГУ он начал свою карьеру в СМИ, но вскоре посвятил себя правозащитной деятельности. В 1987 году Борщев вступил в Московскую Хельсинкскую группу. В 1990–1993 годах он был депутатом Моссовета, а затем, в 1993–1999 годах, представлял интересы граждан в Госдуме первого и второго созывов. Борщев также входил в комиссию по помилованиям при президенте и стал сооснователем партии «Яблоко». С 2001 по 2006 годы политик участвовал в правозащитных инициативах.

Ранее на 75-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Букреев, бывший заслуженный учитель РФ и многолетний руководитель кировградской школы. Причины смерти не уточняются. Коллеги охарактеризовали его как мудрого наставника и патриота малой родины.

