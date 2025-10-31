На Урале умер депутат Букреев Депутат свердловского заксобрания Букреев умер на 75-м году жизни

В Свердловской области на 75-м году жизни скончался депутат Евгений Букреев, сообщили в законодательном собрании региона. Причины смерти политика не раскрываются.

Светлая память о Евгении Михайловиче Букрееве — мудром наставнике и руководителе, истинном патриоте своей малой родины — навсегда сохранится в сердцах депутатов Законодательного собрания Свердловской области, — сказано в сообщении.

Евгений Букреев родился 1 января 1951 года в Кировграде. С 1986 года возглавлял школу № 3 в Кировграде, став заслуженным учителем РФ. Также семь раз избирался депутатом городской думы, а в 2021 году — депутатом Заксобрания Свердловской области, получив серебряный знак за развитие местного самоуправления.

Также стало известно о смерти доктора физико-математических наук и актера Андрея Демьянова. Зрителям он известен ролями в картинах «Призвание» (1956), «Пять дней — пять ночей» (1960).

Тем временем стало известно, что похороны заслуженного артиста РФ актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября. Они состоятся на Троекуровском кладбище.