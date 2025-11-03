Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 12:27

«Шло не очень»: Боярский вспомнил о неудачах в начале актерского пути

Боярский признался, что в начале творческого пути не мог получить роль в кино

Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский рассказал KP.RU, что в начале творческой карьеры долго не мог получить роль в кино. Он отметил, что ходил на пробы к режиссерам Андрею Кончаловскому и Сергею Бондарчуку, однако не достиг успеха там.

А вот в кино сначала шло не очень. Меня много пробовали Кончаловский, Бондарчук, но вызывали для плана — актер на роль у них уже был, но худсовету нужно было показать, что проходили какие-то пробы, — сказал Боярский.

Артист отметил, что в итоге его заметили на молдавской киностудии. Благодаря этому он попал в фильм «Мосты», где сыграл предателя. Боярский также признался, что его главная творческая мечта — сыграть русского солдата — так и не сбылась.

Ранее Боярский объявил о завершении драматической карьеры. Актер подчеркнул, что занимался театром и кино более полувека. Он также сравнил себя с актрисой Алисой Фрейндлих, которая недавно приняла решение закрыть свой единственный спектакль.

Впоследствии жена Боярского Лариса Луппиан опровергла новость, что ее супруг уходит со сцены. По ее словам, артист продолжает играть в двух спектаклях. Она добавила, что Боярский встречается с поклонниками и иногда снимается в фильмах.

Михаил Боярский
актеры
кино
культура
