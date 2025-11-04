Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:35

США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа

Axios: США передали ООН проект резолюции о развертывании сил в секторе Газа

Дональд Трамп выступает на «Саммите мира» по Газе Дональд Трамп выступает на «Саммите мира» по Газе Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Администрация США направила странам-членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о развертывании в секторе Газа международных сил, документ опубликовало Axios. Согласно ему, силы планируется ввести на срок не менее двух лет.

Проект, имеющий пометку «Конфиденциально, но не секретно», предоставляет США и их партнерам широкий мандат на управление анклавом и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления. Как пояснил американский чиновник, это будут «силы принуждения, а не миротворческие силы».

Развертывание войск будет согласовано с объявленным ранее «Советом мира» под председательством президента США Дональда Трампа. Планируется, что первые подразделения могут быть введены уже к январю. Международный контингент призван обеспечить безопасность в переходный период, в течение которого Израиль выведет свои войска, а палестинская администрация проведет необходимые реформы.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала: Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого. Там отметили, что в еврейское государство отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

США
ООН
военные
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил Мишустину дедлайн для плана по производству редких металлов
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.