США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа Axios: США передали ООН проект резолюции о развертывании сил в секторе Газа

Администрация США направила странам-членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о развертывании в секторе Газа международных сил, документ опубликовало Axios. Согласно ему, силы планируется ввести на срок не менее двух лет.

Проект, имеющий пометку «Конфиденциально, но не секретно», предоставляет США и их партнерам широкий мандат на управление анклавом и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления. Как пояснил американский чиновник, это будут «силы принуждения, а не миротворческие силы».

Развертывание войск будет согласовано с объявленным ранее «Советом мира» под председательством президента США Дональда Трампа. Планируется, что первые подразделения могут быть введены уже к январю. Международный контингент призван обеспечить безопасность в переходный период, в течение которого Израиль выведет свои войска, а палестинская администрация проведет необходимые реформы.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала: Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого. Там отметили, что в еврейское государство отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.