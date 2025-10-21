В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе

В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе NYT: Белый дом пытается удержать Нетаньяху от срыва сделки по Газе

Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Там отметили, что в еврейское государство отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

Несколько чиновников Трампа, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки, — говорится в сообщении.

Газета добавила, что в Каир приехали арабские переговорщики для обсуждения вопроса прекращения огня. Наряду с этим, Вашингтон ведет совместную работу с Турцией.

Ранее стало известно, что 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за недавних ударов израильской армии. При этом 158 человек пострадали.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.