Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 08:07

В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе

NYT: Белый дом пытается удержать Нетаньяху от срыва сделки по Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Там отметили, что в еврейское государство отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

Несколько чиновников Трампа, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки, — говорится в сообщении.

Газета добавила, что в Каир приехали арабские переговорщики для обсуждения вопроса прекращения огня. Наряду с этим, Вашингтон ведет совместную работу с Турцией.

Ранее стало известно, что 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за недавних ударов израильской армии. При этом 158 человек пострадали.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.

США
Израиль
сектор Газа
ХАМАС
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэра Гюмри арестовали на два месяца
Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов
Мэра Лондона уличили в сокрытии страшной педофильской тайны
В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий
Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет
Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси
Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска
В России стали покупать больше машин с пробегом
Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C
Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО
В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка
По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина
Сразу несколько регионов Украины остались без электричества
В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю
«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут
В Японии впервые избрали женщину премьер-министром
«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию
Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.