Новый посол Израиля приступил к работе в Москве Новый посол Израиля Йозеф прибыл в Москву и вручил верительные грамоты

Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину, заявила пресс-служба израильского посольства. Дипперсонал поприветствовал нового главу представительства. Официальная встреча состоялась 3 ноября в здании МИД РФ.

