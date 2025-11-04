Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 12:29

Новый посол Израиля приступил к работе в Москве

Одед Йосеф и Сергей Вершинин Одед Йосеф и Сергей Вершинин Фото: t.me/IsraelInRussia

Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину, заявила пресс-служба израильского посольства. Дипперсонал поприветствовал нового главу представительства. Официальная встреча состоялась 3 ноября в здании МИД РФ.

Ранее стало известно, что посольство Японии в России планирует открыть визовые центры в 2026 году. Решение обусловлено значительным увеличением количества обращений от российских граждан, желающих посетить страну с туристическими целями. Для реализации проекта через конкурсную процедуру будет выбран частный подрядчик.

Также сообщалось, что Норвегия вводит с 12 октября новую систему биометрического контроля на границе для граждан третьих стран, включая Россию. Новые правила предусматривают обязательную процедуру дактилоскопии и фотографирования при въезде в страну с краткосрочными визами.

