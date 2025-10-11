В российском посольстве озвучили новые пограничные правила Норвегии

Норвегия с 12 октября вводит новую систему биометрического контроля на границе для граждан третьих стран, включая Россию, сообщила пресс-служба посольства РФ в Норвегии в своем Telegram-канале. Правила предусматривают обязательную сдачу отпечатков пальцев и фотографирование при въезде в страну с краткосрочными целями.

С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны, включая Норвегию, вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе. В Норвегии эта система сначала будет запущена в аэропорту Гардермуэн (г. Осло), а затем введена на всех международных пунктах пропуска на территории страны, — говорится в сообщении.

Ранее глава оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтер Педоск заявил о перекрытии дороги, частично проходящей через территорию Саатсеского сапога в Псковской области. По его утверждению, данное решение обусловлено якобы активностью со стороны Российской Федерации.

Кроме того, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером заявила о сохранении закрытого статуса границы с РФ. По ее словам, пункты пропуска не будут открыты в обозримой перспективе.