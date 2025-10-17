Япония намерена открыть визовые центры в России в 2026 году

Японское посольство в России намерено открыть визовые центры в 2026 году, сообщила пресс-служба дипмиссии. Там отметили, что подобное решение приняли из-за заметного роста числа обращений от граждан РФ, которые хотят посетить азиатскую страну с туристической целью.

Планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг <…> в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр), — говорится в сообщении.

Посольство добавило, что в ходе конкурса проектов будет выбран частный подрядчик для реализации инициативы. Представители дипмиссии также сообщили, что период выполнения обязательств по визовым центрам — с 9 января по 31 марта 2026 года.

Ранее стало известно, что спрос россиян на перелеты в Китай в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей.

До этого представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.