Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров

Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров Сийярто назвал политическим скандалом утечку данных венгров при участии Украины

Утечка персональных данных 200 тысяч венгерских граждан в распоряжение Украины стала одним из крупнейших политических скандалов в истории страны, заявил глава МИД республики Петер Сийярто в интервью Mandiner. По его словам, информация попала к Киеву через мобильное приложение оппозиционной партии «Тиса», созданное украинскими программистами.

Думаю, что произошедшее является одним из крупнейших скандалов в современной политической истории Венгрии, — отметил министр.

Сийярто отметил, что утечка создает угрозу для сотен тысяч граждан и подрывает суверенитет страны, поскольку Украина «может напрямую влиять на Венгрию». Он также обвинил Евросоюз и Киев в стремлении привести к власти в стране «послушное правительство».

И именно здесь кроется реальная угроза безопасности, — заключил глава МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил исключить страну из санкционного режима, касающегося российской нефти. Однако, по его словам, на данный момент такое разрешение не предоставлено.