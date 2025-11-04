Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:42

Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров

Сийярто назвал политическим скандалом утечку данных венгров при участии Украины

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утечка персональных данных 200 тысяч венгерских граждан в распоряжение Украины стала одним из крупнейших политических скандалов в истории страны, заявил глава МИД республики Петер Сийярто в интервью Mandiner. По его словам, информация попала к Киеву через мобильное приложение оппозиционной партии «Тиса», созданное украинскими программистами.

Думаю, что произошедшее является одним из крупнейших скандалов в современной политической истории Венгрии, — отметил министр.

Сийярто отметил, что утечка создает угрозу для сотен тысяч граждан и подрывает суверенитет страны, поскольку Украина «может напрямую влиять на Венгрию». Он также обвинил Евросоюз и Киев в стремлении привести к власти в стране «послушное правительство».

И именно здесь кроется реальная угроза безопасности, — заключил глава МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил исключить страну из санкционного режима, касающегося российской нефти. Однако, по его словам, на данный момент такое разрешение не предоставлено.

Украина
Венгрия
Петер Сийярто
данные
утечки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Стало известно, какой отрасли в РФ грозит дефицит кадров в 400 тыс. человек
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.