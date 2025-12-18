Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 15:30

Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны

Леонков: FPV-дроны призваны закрыть зону, с которой не справляются пушечные ЗРК

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

FPV-перехватчики закроют зону, с которой не справляются пушечные ЗРК ближнего действия ПВО РФ, рассказал NEWS.ru. редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Эти БПЛА станут дополнением к существующим комплексам противовоздушной обороны.

FPV-перехватчики призваны закрыть ту зону, с которой не справляются пушечные ЗРК ближнего действия. Когда летит целый рой дешевеньких беспилотников, но каждый несет боезаряд, то что-то успеваешь сделать, а что-то нет. Оператор непосредственно участвует в этом. Он визуально отслеживает, подгоняет свой дрон и дальше происходит поражение цели, — объяснил Леонков.

Беспилотные системы должны стать штатными структурами, добавил эксперт. Они, прежде всего, войдут в состав войсковой ПВО.

Там будут организованы мобильные группы, чтобы прикрывать войска в обороне на марше и в наступлении. А также войдут в состав комплексов, которые занимаются обороной объектов. Судя по всему, это может стать эффективной защитой для тыловых объектов, вроде НПЗ гражданских, — выразил мнение аналитик.

Ранее на итоговой коллегии Минобороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году у ВСУ было преимущество по боевому применению тактических БПЛА, но уже минувшим летом случился перелом. Теперь же российская армия в два раза превосходит противника по части использования дронов.

FPV
дроны
ПВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог обозначила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный молодой человек попытался убежать в тоннель метро
Зеленский признал нехватку ракет на Украине
Юрист ответил, что грозит задержанной с бомбой студентке из Волгодонска
Стали известны цены на черную икру в магазине Госдумы
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.