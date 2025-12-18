Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны Леонков: FPV-дроны призваны закрыть зону, с которой не справляются пушечные ЗРК

FPV-перехватчики закроют зону, с которой не справляются пушечные ЗРК ближнего действия ПВО РФ, рассказал NEWS.ru. редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Эти БПЛА станут дополнением к существующим комплексам противовоздушной обороны.

FPV-перехватчики призваны закрыть ту зону, с которой не справляются пушечные ЗРК ближнего действия. Когда летит целый рой дешевеньких беспилотников, но каждый несет боезаряд, то что-то успеваешь сделать, а что-то нет. Оператор непосредственно участвует в этом. Он визуально отслеживает, подгоняет свой дрон и дальше происходит поражение цели, — объяснил Леонков.

Беспилотные системы должны стать штатными структурами, добавил эксперт. Они, прежде всего, войдут в состав войсковой ПВО.

Там будут организованы мобильные группы, чтобы прикрывать войска в обороне на марше и в наступлении. А также войдут в состав комплексов, которые занимаются обороной объектов. Судя по всему, это может стать эффективной защитой для тыловых объектов, вроде НПЗ гражданских, — выразил мнение аналитик.

Ранее на итоговой коллегии Минобороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году у ВСУ было преимущество по боевому применению тактических БПЛА, но уже минувшим летом случился перелом. Теперь же российская армия в два раза превосходит противника по части использования дронов.