Свыше 110 дронов устроили массированный налет на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Белгородскую область, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. Противник задействовал более чем 110 беспилотных летательных аппаратов, а также свыше 18 тыс. боеприпасов. В результате пострадал житель поселка Октябрьский.

Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке беспилотника в поселке Октябрьский. У него диагностировали баротравму, его отпустили домой на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Под удар также попали Борисовский район, Алексеевский округ, Вейделевский, Корочанский и Прохоровский районы. Помимо этого, украинские войска атаковали Краснояружский район, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По данным Министерства обороны, в День народного единства дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией более 80 беспилотников украинской армии. В общей сложности атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны.