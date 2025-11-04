Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:46

Мужчина застрелил несовершеннолетнюю возлюбленную за отказ от аборта

Во Флориде мужчина застрелил беременную девушку за отказ делать аборт

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Флорида в США застрелил беременную девушку после того, как она отказалась от аборта, сообщает газета New York Post. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Тело несовершеннолетней с огнестрельным ранением нашли в ее автомобиле, рядом лежал снимок с УЗИ.

Психопат из Флориды, совершивший двойное преступление, убил свою беременную подругу-подростка и ее нерожденного ребенка после того, как она отказалась делать аборт, — говорится в публикации.

По данным источника, мужчину признали виновным в убийстве. Суд присяжных большинством проголосовал за смертную казнь. Окончательный приговор мужчине вынесут 5 декабря.

Ранее депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. По его словам, в России много бездетных семей, которые могут взять такого ребенка. При этом депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал чиновников-мужчин прекратить навязывать женщинам мнение по личным вопросам, в частности абортам.

США
Флорида
беременные
убийства
аборты
