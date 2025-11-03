«Зачем лезете?»: в Госдуме ответили чиновникам, поучающим женщин

Чиновникам-мужчинам нужно прекратить навязывать женщинам мнение по личным вопросам, в частности, абортам, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом он ответил своему коллеге из Свердловского Заксобрания Вячеславу Вегнеру, который заявил, что женщины, забеременевшие после изнасилования, не должны избавляться от плода, передает «Газета.Ru».

Когда звучит: «Вас изнасиловали, вы должны все равно рожать». Женщину изнасиловали — для нее это тяжелейшая травма. Зачем вы со своими советами лезете? Не надо про это говорить, это вызывает только раздражение, отторжение, непонимание. Это наносит определенный репутационный ущерб всей публичной власти, — заявил Нилов.

Накануне, 2 ноября, Вегнер заявил, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. По его словам, в России много бездетных пар и они могут взять такого ребенка.

До этого глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не запугивать врачей наказаниями за склонение к абортам, так как подобная формулировка держит медицинских работников в страхе. По ее словам, в ситуации нехватки врачей, медсестер и акушерок в РФ не следует принимать законы с неясными формулировками. Депутат отметила, что в таком случае люди будут отказываться работать в сфере медицины.