Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 13:01

«Зачем лезете?»: в Госдуме ответили чиновникам, поучающим женщин

Депутат Нилов: чиновники должны прекратить давить на россиянок в вопросе абортов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чиновникам-мужчинам нужно прекратить навязывать женщинам мнение по личным вопросам, в частности, абортам, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом он ответил своему коллеге из Свердловского Заксобрания Вячеславу Вегнеру, который заявил, что женщины, забеременевшие после изнасилования, не должны избавляться от плода, передает «Газета.Ru».

Когда звучит: «Вас изнасиловали, вы должны все равно рожать». Женщину изнасиловали — для нее это тяжелейшая травма. Зачем вы со своими советами лезете? Не надо про это говорить, это вызывает только раздражение, отторжение, непонимание. Это наносит определенный репутационный ущерб всей публичной власти, — заявил Нилов.

Накануне, 2 ноября, Вегнер заявил, что детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи. По его словам, в России много бездетных пар и они могут взять такого ребенка.

До этого глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не запугивать врачей наказаниями за склонение к абортам, так как подобная формулировка держит медицинских работников в страхе. По ее словам, в ситуации нехватки врачей, медсестер и акушерок в РФ не следует принимать законы с неясными формулировками. Депутат отметила, что в таком случае люди будут отказываться работать в сфере медицины.

Россия
Госдума
Ярослав Нилов
аборты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприятиям ОПК на Украине разрешили бронировать уклонистов
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 ноября, фото, видео
Стало известно, на сколько дней конфликта ФРГ хватит БПЛА
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.