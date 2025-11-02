Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:48

Депутат призвал пострадавших от насильников девушек не делать аборты

Депутат Вегнер: зачатых от насильников детей можно передавать в другие семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи, заявил депутат Свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер. По его словам, которые передает Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург», в России много бездетных семей и они могут взять такого ребенка.

Все, что касается изнасилований — это достаточно небольшое количество, и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняют, что это — живая жизнь, и сегодня в этой жизни нуждаются другие, — сказал он.

Ранее представитель Русской православной церкви протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. Он считает, что это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.

До этого председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил несовместимость абортов с традиционными ценностями. По его словам, уничтожение «ребенка в чреве матери» невозможно в государстве, которое провозгласило нравственность своей основой.

