В Норвегии сделали заявление по границе с Россией Полиция Норвегии: система наблюдения на границе с Россией будет модернизирована

Граница Норвегии с Россией получит новую систему наблюдения, заявили в полиции королевства. Отмечается, что на это будет потрачено 191 млн норвежских крон (1,5 млрд рублей).

Норвегия получила примерно 191 млн крон на модернизацию норвежско-российской границы... Эти средства подразумевают существенное улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По информации ведомства, была создана специальная межведомственная руководящая группа для реализации запланированных мер. В рамках первого заседания этой группы был проведен осмотр участка границы у бывшего КПП «Скафферхуллет», с которого планируется начать процесс модернизации.

Начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта отметила, что в ходе обновления будут испытаны новые вышки и сенсоры для обнаружения и наблюдения. Кроме того, предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов на некоторых участках границы.