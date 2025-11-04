Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:32

В Норвегии сделали заявление по границе с Россией

Полиция Норвегии: система наблюдения на границе с Россией будет модернизирована

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граница Норвегии с Россией получит новую систему наблюдения, заявили в полиции королевства. Отмечается, что на это будет потрачено 191 млн норвежских крон (1,5 млрд рублей).

Норвегия получила примерно 191 млн крон на модернизацию норвежско-российской границы... Эти средства подразумевают существенное улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По информации ведомства, была создана специальная межведомственная руководящая группа для реализации запланированных мер. В рамках первого заседания этой группы был проведен осмотр участка границы у бывшего КПП «Скафферхуллет», с которого планируется начать процесс модернизации.

Начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта отметила, что в ходе обновления будут испытаны новые вышки и сенсоры для обнаружения и наблюдения. Кроме того, предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов на некоторых участках границы.

Россия
Норвегия
Европа
границы
