Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве

Дети из разных регионов России, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, поделились впечатлениями о Москве, передает пресс-служба Кремля. Глава государства поинтересовался у мальчика и девочки, что им нравится в городе больше всего.

Ты откуда? В Москве была? Что тебе здесь нравится больше всего? — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что его предки родом из Тверской области. Глава государства назвал земляком мальчика, приехавшего из этого региона.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что этот праздник символизирует сплоченность и силу народа, его способность защищать Родину, честь, веру и независимость. По словам главы республики, прочный фундамент страны — это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости.

Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили россиян с Днем народного единства с МКС. По их словам, преодолеть любые трудности во благо Родины можно только совместными усилиями.