04 ноября 2025 в 17:15

Москвичей предупредили об опасном природном явлении

Гидрометцентр РФ: в Москве и области повысили уровень опасности из-за тумана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень погодной опасности в Москве и Московской области повышен до «желтого» из-за тумана, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Он ожидается в ночь на 5 ноября и утром.

Туман ожидается местами, начиная с 21:00 мск до 09:00 мск среды, 5 ноября, — говорится в сообщении.

Согласно последним прогнозам синоптиков, ночью в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха будет от +3 до +5 градусов, а в Подмосковье — от 0 до +5 градусов. В течение дня в среду, 5 ноября, температура поднимется до +7…+9 градусов в городе и от +4 до +9 градусов в области. Ветер юго-западный, его скорость составит 3-8 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что на неделе с 3 по 8 ноября в Москве ожидается небольшое потепление, которое будет сопровождаться дождями. По его словам, осадки прекратятся лишь в выходные, 8 и 9 ноября.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снег может выпасть в Москве в середине ноября. При этом она отметила, что в ближайшие праздничные выходные также возможны осадки в твердой фазе, но они могут быть незаметными.

Москва
погода
Россия
Гидрометцентр
