04 ноября 2025 в 19:47

«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза

В МИД Грузии осудили ЕС за попытки давления через евроинтеграцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МИД Грузии осуждает попытки Европейского союза использовать процесс интеграции в качестве политического инструмента, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Дипломаты раскритиковали содержание отчета Еврокомиссии, указав, что подобные действия наносят ущерб двусторонним отношениям.

Мы осуждаем все попытки, направленные на использование вопроса членства в ЕС как политического инструмента, что вредит отношениям Грузии и ЕС, — отметили в ведомстве.

Ранее в ежегодном докладе о расширении Еврокомиссия присвоила Грузии статус номинального кандидата на вступление в ЕС. В документе констатируется, что государство «отошло от демократических принципов», в связи с чем процесс его интеграции в сообщество приостановлен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности страны начать переговоры по трем основным кластерам для вступления в Европейский союз. Глава государства сослался на документ Еврокомиссии, где, по его словам, отражен прогресс Украины на пути интеграции и возможность работы с первым, вторым и шестым переговорными блоками.

