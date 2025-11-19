Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Молдавия не готова начинать переговоры о вступлении в Евросоюз из-за отсутствия квалифицированных переговорщиков, заявил бывший премьер-министр республики Владимир Филат в эфире телеканала «Первый в Молдове». По его словам, власти не позаботились о формировании команды, способной отстаивать национальные интересы.

Этот переговорный процесс очень важен, но власть торопится. А мы не готовы для начала переговоров. У нас даже нет переговорщиков, как таковых, чтобы они вели переговоры в интересах Молдавии, — отметил Филат.

Экс-премьер подчеркнул, что со стороны ЕС работают высококлассные специалисты, с которыми молдавские представители не могут сравниться. Филат призвал привлечь к переговорному процессу экспертов, реально понимающих потребности страны. В противном случае, предупредил он, Молдавия рискует превратиться в бесправный рынок сбыта для европейских товаров без выгодных для себя условий членства в ЕС.

Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
