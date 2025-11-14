«Урезанные права»: Додон назвал риски евроинтеграции Молдавии

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 22:29

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Вступление Молдавии в Евросоюз может лишить страну суверенитета, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале. По его словам, это неизбежно, если она станет членом сообщества с ограниченным статусом.

У меня есть вопрос ко всем сторонникам интеграции в ЕС: вы действительно хотите, чтобы мы вошли в Европейский союз в статусе «получлена», с урезанными правами? Если новые страны ЕС, как сейчас обсуждается, лишатся права вето, то все решения, принимаемые брюссельскими структурами, будут автоматически распространяться и на нас, — написал Додон.

Он добавил, что ему близка точка зрения премьера Венгрии Виктора Орбана, которая учитывает защиту национальных интересов, традиционных ценностей и семьи. Только при таком формате можно было бы рассматривать сотрудничество с ЕС, считает политик.

Ранее глава Евродипломатии Кайя Каллас сообщила, что потенциальное вступление в Евросоюз новых членов, среди которых Албания, Молдавия, Украина и Черногория, может состояться уже к 2030 году. Она также назвала членство в ЕС «важной гарантией безопасности» для Киева.

До этого появилась информация, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

Молдавия
Игорь Додон
Евросоюз
суверенитет
