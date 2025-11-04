Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:32

Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году

Минэкономразвития: турпоток России и КНР в 2025 году достигнет 3 млн поездок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ожидается, что взаимный туристический поток России и Китая в 2025 году достигнет 3,5 млн поездок, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ. Как отметили в ведомстве, это на 30% превышает результаты предыдущего года, передает РИА Новости.

В 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 млн поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году — вдвое превысит доковидный уровень 2019 года, — говорится в заявлении.

Как считают в министерстве, добиться таких результатов в этом году позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды. Она ориентирована в первую очередь на предпочтения туристов из КНР.

Ранее генеральный консул в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров обратил внимание, что граждане ОАЭ стали чаще отдыхать в России в летнее время. Сейчас между странами действует безвизовый режим. По словам Владимирова, со стороны России в Эмиратах ежегодно проводят время около двух миллионов туристов. Статистика также учитывает граждан, которые посещают ОАЭ по работе.

