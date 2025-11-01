Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:53

Генконсул оценил турпоток из ОАЭ в Россию

Генконсул Владимиров: жители ОАЭ начали чаще отдыхать в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граждане ОАЭ начали чаще летом отдыхать в России, рассказал KP.RU генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров. Он отметил, что сейчас между странами установлен безвизовый режим.

Гражданам ОАЭ виза для въезда на территорию РФ не требуется. Они безвизовым режимом активно пользуются, турпоток в сторону России увеличился за последние годы на порядок. Эмиратцы полюбили проводить жаркие летние месяцы именно в нашей стране, — рассказал Владимиров.

По словам генконсула, со стороны России в Эмиратах ежегодно проводят время около двух миллионов туристов. По его словам, статистика также учитывает граждан, которые посещают ОАЭ по работе.

Ранее сообщалось, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией вступит в силу 13 декабря. Для россиян, желающих посетить эту страну на Ближнем Востоке, потребуется только заграничный паспорт.

