09 декабря 2025 в 18:31

Дипломат Пукалов назначен генконсулом России в Хьюстоне

МИД России назначил Николая Пукалова новым генконсулом в Хьюстоне

Николай Пукалов Николай Пукалов Фото: МИД РФ
Дипломат Николай Пукалов займет пост генконсула России в американском Хьюстоне, сообщили в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство опубликовало соответствующий приказ на официальном сайте.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Пукалов Николай Витальевич назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Хьюстоне, США, — говорится в сообщении.

В 1998 году дипломат окончил Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза. В МИД отметили, что Пукалов владеет английским и испанским языками. Дипломатическая служба началась в 1992 году, он работал на разных должностях в центральном аппарате министерства и за границей. С 2019-го по 2025-й Пукалов занимал пост начальника отдела в Консульском департаменте МИД России.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Александра Алимова новым замминистра иностранных дел. До этого дипломат занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

