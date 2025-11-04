Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 19:54

«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина

Известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц поблагодарил Путина

Владимир Путин (слева) и немецкий пианист Юстус Франц, награжденный орденом Дружбы Владимир Путин (слева) и немецкий пианист Юстус Франц, награжденный орденом Дружбы Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц выразил признательность президенту России Владимиру Путину за возможность работать в стране и за высокую оценку его деятельности, передает пресс-служба Кремля. Музыкант был удостоен благодарности главы российского государства.

Господин президент, дорогие друзья, для меня это большая честь, что я могу быть сегодня здесь — и у меня есть такая важная награда. Целую жизнь я хотел играть русскую музыку и работать для вашей культуры, — сказал Франц.

Немецкий музыкант отметил свою многолетнюю преданность русской музыкальной традиции и выразил благодарность за признание его вклада в развитие культурных связей.

На церемонии вручения государственных наград Путин отметил, что Россия и ее жители умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз, чтобы вместе решать общие задачи. По его словам, ценность единства россиян неоспорима.

Кроме того, независимый итальянский журналист Элизео Бертолази получил орден Дружбы из рук Путина. Глава государства отметил, что Бертолази активно способствует популяризации русской культуры.

