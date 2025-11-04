Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 20:00

Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас

Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите наслаждаться домашней красной рыбой уже через пару часов? Засаливаем красную рыбу по этому очень быстрому рецепту — и получаем нежный, ароматный деликатес без лишних хлопот. Все просто, быстро и невероятно вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе свежего лосося или кеты без кожи, 2 ст. л. крупной соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого черного перца, 3-4 веточки укропа, 2-3 лавровых листа, 1 ч. л. кориандра (молотого или семян). Рыбу промокните салфетками, смешайте сухие ингредиенты и обильно натрите ими филе со всех сторон. Выложите рыбу в миску, посыпьте сверху остатками смеси, добавьте укроп и лаврушку. Накройте пищевой пленкой и поставьте под гнет в холодильник на 2-3 часа. Чем дольше держите, тем насыщеннее вкус, но уже за 120 минут рыба будет готова к употреблению. Перед подачей снимите салфетками излишки соли и специй, нарежьте тонкими ломтиками.

Засаливаем красную рыбу очень быстро, и результат превзойдет ожидания: плотная текстура, насыщенный вкус, никакой химии. Этот очень быстрый рецепт станет вашим кулинарным спасением перед праздником или в обычный вечер.

Ранее мы делились с вами рецептом полезного завтрака для желающих похудеть.

Читайте также
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Рыбка для особого ужина за 15 минут: простой рецепт, а вкус покоряет — мой личный «телепорт» в Азию
Общество
Рыбка для особого ужина за 15 минут: простой рецепт, а вкус покоряет — мой личный «телепорт» в Азию
Получится с закрытыми глазами: самый простой рецепт засолки скумбрии — жирненькая рыбка к картошечке своими руками
Общество
Получится с закрытыми глазами: самый простой рецепт засолки скумбрии — жирненькая рыбка к картошечке своими руками
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
Семья и жизнь
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Семья и жизнь
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
рецепты
рыба
засолка
застолье
польза
быстрые рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.