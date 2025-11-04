Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас

Хотите наслаждаться домашней красной рыбой уже через пару часов? Засаливаем красную рыбу по этому очень быстрому рецепту — и получаем нежный, ароматный деликатес без лишних хлопот. Все просто, быстро и невероятно вкусно.



Для приготовления вам понадобится: 500 г филе свежего лосося или кеты без кожи, 2 ст. л. крупной соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого черного перца, 3-4 веточки укропа, 2-3 лавровых листа, 1 ч. л. кориандра (молотого или семян). Рыбу промокните салфетками, смешайте сухие ингредиенты и обильно натрите ими филе со всех сторон. Выложите рыбу в миску, посыпьте сверху остатками смеси, добавьте укроп и лаврушку. Накройте пищевой пленкой и поставьте под гнет в холодильник на 2-3 часа. Чем дольше держите, тем насыщеннее вкус, но уже за 120 минут рыба будет готова к употреблению. Перед подачей снимите салфетками излишки соли и специй, нарежьте тонкими ломтиками.



Засаливаем красную рыбу очень быстро, и результат превзойдет ожидания: плотная текстура, насыщенный вкус, никакой химии. Этот очень быстрый рецепт станет вашим кулинарным спасением перед праздником или в обычный вечер.

