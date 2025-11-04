Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 20:41

В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»

Daily Mail: Украине не достанутся все средства от продажи «Челси»

Фото: Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не получит полную сумму от продажи футбольного клуба «Челси», поскольку большая часть средств будет направлена компаниям экс-владельца команды бизнесмена Романа Абрамовича в качестве погашение кредитов, передает Daily Mail. Издание ссылается на данные, согласно которым первоначально требуется урегулировать долговые обязательства перед компаниями предпринимателя на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов (163,7 млрд рублей).

В отчетах компаний, связанных с продажей, указано, что благотворительному фонду будет передана только «чистая выручка», поскольку сначала необходимо погасить кредиты на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов, взятые у компаний, принадлежащих Абрамовичу. Таким образом, из 2,35 млрд (249,8 млрд рублей. — NEWS.ru) фунтов стерлингов около 987 млн (105 млрд рублей. — NEWS.ru) будут направлены [Украине], — говорится в материале.

Ранее источники сообщили о планах властей Германии по увеличению финансовой поддержки Украины в 2026 году. Согласно этим сведениям, объем дополнительной помощи составит €3 млрд (280 млрд рублей). При этом данное решение принимается на фоне серьезного бюджетного кризиса в самой ФРГ.

Кроме того, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о скором формировании 12-го пакета военной помощи для Украины. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Рим сохраняет прежний внешнеполитический курс и намерен поддерживать Киев максимально долго.

Челси
Роман Абрамович
Украина
Великобритания
