Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна

При курении кальяна в организм поступает в девять раз больше угарного газа, чем от обычной сигареты, заявила NEWS.ru врач-оториноларинголог Анна Гулакова. По ее словам, пассивное вдыхание табачного дыма представляет ту же опасность, что и активное.

Это миф, что при курении кальяна нет токсичных смол и дым «фильтруется через воду». На самом деле это сопряжено с теми же рисками для здоровья, что и сигареты. За одну затяжку человек, курящий кальян, может получить почти в девять раз больше угарного газа и в 1,7 раза больше никотина, чем при выкуривании одной сигареты. Это повышает риск развития рака легких, гортани и полости рта, мочевого пузыря, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подсластители и ароматизаторы в табачных изделиях для кальяна усугубляют воздействие токсинов, содержащихся в дыме, — предупредила Гулакова.

Она подчеркнула, что кальян обычно используется в компании, и несколько человек вдыхают и выдыхают через один прибор. По словам Гулаковой, процесс очистки кальяна и его компонентов является довольно сложным, однако на практике это правило часто игнорируется. Врач указала, что в результате на трубках остаются бактерии, среди которых наиболее опасной является возбудитель туберкулеза, способный выживать там в течение нескольких месяцев или даже лет.

Использование кальяна для курения табака представляет серьезную опасность для здоровья как самих курильщиков, так и тех, кто подвергается воздействию дыма. В нем содержится много вредных компонентов, таких как никотин, смолы и тяжелые металлы. Кроме того, в кальянах табак подвергается воздействию высокой температуры от горящего угля. Дым, образующийся в результате этого процесса, по меньшей мере так же токсичен, как и сигаретный, — добавила Гулакова.

Она заключила, что даже после прохождения через воду дым сохраняет значительное количество токсинов. По словам Гулаковой, человек, курящий кальян в течение часа — обычное время для такой процедуры, — вдыхает гораздо больше дыма (около 90 тыс. мл), что в 100–200 раз больше, чем при курении одной сигареты (около 500–600 мл).

Ранее пульмонолог Сергей Авдеев предупредил, что для развития хронической обструктивной болезни легких необходимо выкуривать по пачке сигарет ежедневно в течение 10 лет. По его словам, ХОБЛ чаще всего диагностируется у мужчин старше 50–60 лет.