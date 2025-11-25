День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 05:00

Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна

Врач Гулакова: при курении кальяна поглощается в девять раз больше угарного газа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При курении кальяна в организм поступает в девять раз больше угарного газа, чем от обычной сигареты, заявила NEWS.ru врач-оториноларинголог Анна Гулакова. По ее словам, пассивное вдыхание табачного дыма представляет ту же опасность, что и активное.

Это миф, что при курении кальяна нет токсичных смол и дым «фильтруется через воду». На самом деле это сопряжено с теми же рисками для здоровья, что и сигареты. За одну затяжку человек, курящий кальян, может получить почти в девять раз больше угарного газа и в 1,7 раза больше никотина, чем при выкуривании одной сигареты. Это повышает риск развития рака легких, гортани и полости рта, мочевого пузыря, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подсластители и ароматизаторы в табачных изделиях для кальяна усугубляют воздействие токсинов, содержащихся в дыме, — предупредила Гулакова.

Она подчеркнула, что кальян обычно используется в компании, и несколько человек вдыхают и выдыхают через один прибор. По словам Гулаковой, процесс очистки кальяна и его компонентов является довольно сложным, однако на практике это правило часто игнорируется. Врач указала, что в результате на трубках остаются бактерии, среди которых наиболее опасной является возбудитель туберкулеза, способный выживать там в течение нескольких месяцев или даже лет.

Использование кальяна для курения табака представляет серьезную опасность для здоровья как самих курильщиков, так и тех, кто подвергается воздействию дыма. В нем содержится много вредных компонентов, таких как никотин, смолы и тяжелые металлы. Кроме того, в кальянах табак подвергается воздействию высокой температуры от горящего угля. Дым, образующийся в результате этого процесса, по меньшей мере так же токсичен, как и сигаретный, — добавила Гулакова.

Она заключила, что даже после прохождения через воду дым сохраняет значительное количество токсинов. По словам Гулаковой, человек, курящий кальян в течение часа — обычное время для такой процедуры, — вдыхает гораздо больше дыма (около 90 тыс. мл), что в 100–200 раз больше, чем при курении одной сигареты (около 500–600 мл).

Ранее пульмонолог Сергей Авдеев предупредил, что для развития хронической обструктивной болезни легких необходимо выкуривать по пачке сигарет ежедневно в течение 10 лет. По его словам, ХОБЛ чаще всего диагностируется у мужчин старше 50–60 лет.

курение
кальяны
сигареты
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГД рассмотрит законопроект о защите собственников жилья на вторичном рынке
Разнесли позиции ВСУ в Красноармейске: успехи ВС РФ к утру 25 ноября
Врач назвала безопасную для сердца диету
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Инфекционист рассказал, где человека может поджидать вирус гепатита B
Российские военные применили необычную стратегию при штурме Отрадного
Стало известно, можно ли одновременно работать в декрете и получать выплаты
Немецкие города приблизились к долговой яме
Россиянам рассказали, какое из зимних развлечений является самым бюджетным
Война во сне как знак важных перемен и внутренних конфликтов
Удар дронов ВСУ привел к гибели жителя Таганрога
Многомиллионные доходы, долги, слова об СВО: как живет Михаил Пореченков
Юрист ответил, что грозит за оставленные в общем коридоре дома коробки
Ирина Аллегрова защитила свой бренд на десятилетие
Названа неочевидная ошибка многих пар в сексе
Салат «Мой генерал» для генерала вашего сердца! 5 минут на сборку
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» оценили в сотни миллионов рублей
Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна
«Проучите их»: основатель Megaupload обратился к Путину
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.