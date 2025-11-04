Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:14

Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации

В США из-за шатдауна авиадиспетчеры массово не выходят на работу

Фото: US Navy/Global Look Press

Продолжающийся шатдаун в США спровоцировал кризис в авиационной отрасли, сообщает «Коммерсант». Из-за приостановки финансирования госструктур без оплаты работают 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов. А массовые невыходы на работу вызвали задержки рейсов и угрозу закрытия воздушного пространства.

Вчера был установлен еще один ужасный рекорд: 84% задержек были вызваны нехваткой персонала. Многие диспетчеры не выходят на работу, потому что им для выживания приходится искать работу, за которую будут платить. <...> Мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей, — заявил министр транспорта США Шон Даффи.

Ситуация усугубляется хронической нехваткой авиадиспетчеров, которая началась задолго до шатдауна. До кризиса в отрасли не хватало более трех тысяч специалистов, а к 2028 году потребность может увеличиться до девяти тысяч. По данным Georgia Tech, дефицит персонала уже достиг 15%. На этом фоне Минтранс не планирует применять санкции к сотрудникам, отсутствующим на рабочих местах.

Если кризис затянется, авиационные сбои могут сорвать планы миллионов американцев на День благодарения — один из самых загруженных периодов года. Воздушное сообщение также обеспечивает около 5% ВВП США, а длительная приостановка полетов нанесет ущерб экономике и приведет к росту социальной напряженности.

Ранее Financial Times сообщила, что свыше 40 млн американцев, нуждающихся в продовольственной помощи, могут не получить ее вовремя из-за приостановки федерального финансирования. Под угрозой срыва оказались выплаты в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), объем которой в прошлом году достиг почти $100 млрд.

авиация
шатдаун
работа
кризисы
