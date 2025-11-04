Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:23

В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране

Совбез Белоруссии назвал размещение «Орешника» ответом на действия Прибалтики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Размещение российского оружия на территории Белоруссии, в том числе ракетного комплекса «Орешник», стало ответом на милитаризацию Прибалтики, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский. По его словам, которые приводит БелТА, такой шаг также является средством сдерживания.

Потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле, — объяснил Неверовский.

Он подчеркнул, что страны НАТО отрабатывают переброску войск к границам Белоруссии, и в Минске прекрасно это видят. Кроме того, сегодня активно модернизируются балтийские порты в Литве и Польше. Также ремонтируются мосты, чтобы пропускать тяжелую технику, и строятся новые военные аэродромы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал фейк об уничтоженном ВСУ «Орешнике». Он обратил внимание, что украинские СМИ часто врут о ходе специальной операции. Парламентарий подчеркнул, что Киеву помогают разрабатывать подобные слухи западные спецслужбы.

Белоруссия
Минск
ракета «Орешник»
ракеты
оружие
Запад
Прибалтика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.