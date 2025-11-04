В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране Совбез Белоруссии назвал размещение «Орешника» ответом на действия Прибалтики

Размещение российского оружия на территории Белоруссии, в том числе ракетного комплекса «Орешник», стало ответом на милитаризацию Прибалтики, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский. По его словам, которые приводит БелТА, такой шаг также является средством сдерживания.

Потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле, — объяснил Неверовский.

Он подчеркнул, что страны НАТО отрабатывают переброску войск к границам Белоруссии, и в Минске прекрасно это видят. Кроме того, сегодня активно модернизируются балтийские порты в Литве и Польше. Также ремонтируются мосты, чтобы пропускать тяжелую технику, и строятся новые военные аэродромы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал фейк об уничтоженном ВСУ «Орешнике». Он обратил внимание, что украинские СМИ часто врут о ходе специальной операции. Парламентарий подчеркнул, что Киеву помогают разрабатывать подобные слухи западные спецслужбы.