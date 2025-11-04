В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца Депутат Журавлев: Трамп ничего не делает для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ничего не делает для завершения конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом парламентарий прокомментировал желание политика закончить боевые действия в течение двух месяцев. Собеседник считает, что глава Белого дома воспринимает происходящее на Украине как игру.

Для Трампа все это не более, чем игра, в которой он с утра за белых, а после обеда за красных, причем это в его понимании больше похоже на «Монополию», потому что важнее всего, что именно ему достанется. Он поэтому так легко принимает разные стороны, потому что так и должен вести себя бизнесмен, который стремится заработать, а не политик, который реально хотел бы выступить в роли миротворца, — добавил Журавлев.

Журавлев считает, что стремление Трампа завершить конфликт на Украине пока выражается только в публичных выступлениях. Депутат напомнил, что США не прекратили поставки оружия для ВСУ.

Он ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы на Украине настал мир. Это одни только разговоры, новые сроки, очередные угрозы — американское вооружение как шло на Украину, так и идет, а геополитические интересы России, ради которых и началась СВО, так никто и не собирается учитывать. Трампу хотелось бы, чтобы этот кейс попал к нему в копилку, как история о его собственных гениальных способностях переговорщика, но, увы, пока они ни в чем не проявились, — подытожил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно его распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.