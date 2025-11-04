Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев

Клиент букмекерской конторы (БК) в России выиграл 18,5 млн рублей, поставив 10 тыс. рублей на три матча итальянского чемпионата, сообщает «РБ Спорт». Мужчина точно угадал результаты всех встреч.

Общий коэффициент экспресса составил 1857,60, что позволило превратить скромную начальную ставку в многомиллионный выигрыш. Все три прогноза клиента БК полностью оправдались, включая верные исходы матчей «Фиорентина» — «Интер» (0:3), «Торино» — «Болонья» (0:0) и «Кремонезе» — «Дженоа» (2:0).

Ранее спортивные федерации России коллективно обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с предостережением относительно потенциальных последствий установления налога в 25% на прибыль букмекерских фирм. Согласно их информации, БК ежегодно инвестируют в спортивную отрасль свыше 90 млрд рублей, при этом для отдельных спортивных направлений эти средства формируют до 80% бюджетного финансирования.

Кроме того, житель Башкирии выиграл суперприз в 10 млн рублей в государственной лотерее, но еще не обратился за получением выигрыша. Выигрышный билет был приобретен за 600 рублей.