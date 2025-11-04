Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:33

Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев

Россиянин поставил на матчи чемпионата Италии и выиграл почти 20 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Клиент букмекерской конторы (БК) в России выиграл 18,5 млн рублей, поставив 10 тыс. рублей на три матча итальянского чемпионата, сообщает «РБ Спорт». Мужчина точно угадал результаты всех встреч.

Общий коэффициент экспресса составил 1857,60, что позволило превратить скромную начальную ставку в многомиллионный выигрыш. Все три прогноза клиента БК полностью оправдались, включая верные исходы матчей «Фиорентина» — «Интер» (0:3), «Торино» — «Болонья» (0:0) и «Кремонезе» — «Дженоа» (2:0).

Ранее спортивные федерации России коллективно обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с предостережением относительно потенциальных последствий установления налога в 25% на прибыль букмекерских фирм. Согласно их информации, БК ежегодно инвестируют в спортивную отрасль свыше 90 млрд рублей, при этом для отдельных спортивных направлений эти средства формируют до 80% бюджетного финансирования.

Кроме того, житель Башкирии выиграл суперприз в 10 млн рублей в государственной лотерее, но еще не обратился за получением выигрыша. Выигрышный билет был приобретен за 600 рублей.

ставки
футбол
выигрыши
букмекеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Стало известно, какой отрасли в РФ грозит дефицит кадров в 400 тыс. человек
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.